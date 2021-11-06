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Число отравившихся в «Ташир Пицца» и госпитализированных граждан достигло 98

Число отравившихся в «Ташир Пицца» и госпитализированных граждан достигло 98

Число граждан, госпитализированных с симптомами, характерными для "кишечной инфекции" пиццерии "Ташир Пицца", достигло 98 человек. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

По состоянию на 9 часов утра 6 ноября, на лечении в Национальном центре инфекционных болезней находятся 53 госпитализированных граждан, 13 из которых моложе 18 лет.

32 гражданина получают медицинскую помощь в Республиканском медицинском центре «Армения», из которых 1 гражданин также моложе 18 лет, 11 человек лечатся в Институте хирургии им. Микаеляна, и 2 - в Мартунинском медицинском центре. 

Состояние здоровья 3 больных оценивается как среднетяжелое, остальных - как удовлетворительное. Один из них уже выписан.


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