Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Жени Нерсисян

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Заслуженной артистки Республики Армения Жени Нерсисян. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине Заслуженной артистки Республики Армения Жени Нерсисян.

Армянский народ потерял одну из выдающихся актрис нашего времени, которая благодаря созданным ею образам являлась одной из лучших представительниц армянского театра. Талантливая артистка выступала не только на родине, но и за ее пределами, ставя многочисленные спектакли и преподавая армянскую литературу и сценическое искусство.

Неоценим вклад госпожи Нерсисян в становление и развитие армянского театра, ее плодотворная деятельность займет особое место в богатейшем наследии армянского театрального искусства.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и поклонникам госпожи Нерсисян и разделяю горечь утраты”.