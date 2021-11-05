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Помощник госсекретаря США Эрика Олсон провела встречу с президентом Азербайджана

Помощник госсекретаря США Эрика Олсон провела встречу с президентом Азербайджана

Отбывшая в Баку помощник государственного секретаря США по Южному Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон 5 ноября провела встречу с президентом Азербайджана, сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Перед этим Олсон была в Армении, где участвовала в региональной конференции послов США и представителей госдепа, а также провела встречи с властями Армении и представителями гражданского общества.


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