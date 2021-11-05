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Конституционный суд признал конституционным увольнение Оника Гаспаряна

Конституционный суд признал конституционным увольнение Оника Гаспаряна

Конституционный суд признал конституционной статью, на основании которой был уволен начальник Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян. Как сообщает Арменпресс, Конституционный суд постановил, что часть 3 статьи 40 «О воинской службе и статусе военнослужащего» соответствует Конституции.

Соответствующее решение Конституционного опубликовано на официальном сайте структуры.

В марте 2021 года президент Армении Армен Саркисян, дважды отказавшись подписать представленный премьер-министром Николом Пашиняном проект указа об увольнении Гаспаряна, обратился в Конституционный суд по вопросу конституционности данной статьи закона.


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