Варос Симонян заменит Гегама Варданяна на посту члена Коллегии (министра) ЕЭК

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян проинформировал правительство Республики Армения о намерении прекратить полномочия и подал заявление об отставке в ЕЭК. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

«14 октября в повестку дня заседания Высшего Евразийского экономического совета были включены решения об освобождении Гегама Варданяна от должности члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК и назначении на ту же должность Вароса Симоняна.

Вышеупомянутые решения в настоящее время находятся на стадии подписания. Они вступят в силу и будут опубликованы после подписания главами всех государств-членов ЕАЭС», - говорится в ответе аппарата вице-премьера.