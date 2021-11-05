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Министр обороны Армении и посол Франции обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Министр обороны Армении и посол Франции обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 5 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, региональной безопасностью, реформами в вооруженных силах и армяно-французским двусторонним сотрудничеством в области обороны.

Стороны подчеркнули важность активизации действий, направленных на развитие сотрудничества с целью продолжения существующих эффективных программ и инициирования новых направлений сотрудничества.


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