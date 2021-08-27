Предстоящие на 6 ноября мероприятия
17:40, Ноябрь 05, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:56 За последние несколько дней в Армении зарегистрировано два случая наезда поезда на граждан
- 19:25 Конституционный суд признал конституционным увольнение Оника Гаспаряна
- 18:30 Проектом госбюджета на 2022 г. предусмотрено 23 млрд 638 млн драмов на программы в аграрной сфере
- 18:26 Варос Симонян заменит Гегама Варданяна на посту члена Коллегии (министра) ЕЭК
- 17:41 Министр обороны Армении и посол Франции обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
- 17:40 Предстоящие на 6 ноября мероприятия
- 17:36 Суд снял ограничение на посещение Аруша Арушаняна
- 17:34 Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом
- 17:30 Доля бедных в Киргизии выросла до 31%
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-11-21
- 17:22 Азиатские индексы - 05-11-21
- 17:11 Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ
- 16:59 Мэр Еревана Айк Марутян находится в самоизоляции
- 16:33 Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино
- 16:29 Председатель Конституционного суда Грузии почтил память жертв Геноцида армян
- 16:20 В Ереване 7 ноября объявляется Днем вакцинации
- 16:17 На содействие приграничным общинам из бюджета будет выделено 1 млрд 155 млн драмов
- 16:05 Комиссия по телевидению и радио стала членом Платформы средиземноморских регулирующих органов
- 16:03 Во Франции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа
- 15:54 Президент Арцаха подписал указ о проведении зимнего призыва
- 15:53 На реконструкцию Ереванского метрополитена будет выделено 6,6 млрд драмов
- 15:43 Премьер-министр Армении принял президента Академии наук Российской Федерации
- 15:30 Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем Конституционного суда Грузии
- 15:22 Во Вьетнаме от коронавируса по ошибке вакцинировали 18 младенцев
- 15:10 Министр окружающей среды не видит каких-либо подвижек в Следственном комитете по делу Амулсара
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