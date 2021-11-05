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Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Шведская поп-группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ознакомиться с ним уже можно на ряде платформ, включая YouTube, Spotify, iTunes и других.

Известная шведская музыкальная группа АВВА существует с 1970-х годов. Однако в 1982 году музыканты прекратили совместные выступления. Их теперь уже предпоследний альбом Visitors вышел в 1981 году.

Группа получила всемирную известность благодаря таким хитам, как Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia и Money, Money, Money.

 


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