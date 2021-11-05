Азиатские индексы - 05-11-21

ТОКИО, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.61% и составил 29611.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.69% и составил 2041.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.00% и составил 3491.57 пункта, а HANG SENG снизился на 1.41% и составил 24870.51 пункта.