Комиссия по телевидению и радио стала членом Платформы средиземноморских регулирующих органов

Для членства в Платформе средиземноморских регулирующих органов Комиссия по телевидению и радио заявку для начала процесса членства подавала еще в 2020 г.

«В октябре состоялось очередное заседание Платформы средиземноморских регулирующих органов, в котором Комиссия впервые приняла участие в качестве гостя. После заседания было проведено голосование по вопросу членства Армении. Армения была избрана полноправным членом платформы подавляющим большинством голосов», - как передает «Арменпресс», сообщили в пресс-службе Комиссии по телевидению и радио.

Отмечается, что платформа создана в 1997 году по предложению Франции и Каталонии с целью укрепления исторических и культурных связей между странами Средиземноморья, позволяя независимым регулирующим органам региона изучать и обмениваться опытом в области аудио- и видеосвязи и регулирование СМИ.

Членами платформы являются 26 стран, с 5 ноября 2021 года членом стала и Армения.