Время в Ереване: 11:07:36,   5 Ноябрь

На реконструкцию Ереванского метрополитена будет выделено 6,6 млрд драмов

На реконструкцию Ереванского метрополитена будет выделено 6,6 млрд драмов

Для второй программы реконструкции Ереванского метрополитена проектом бюджета на 2022 год предусмотрено 6,6 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год сообщил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсесян.

«На ремонт инфраструктур и эскалаторов метрополитена будет выделено 500 млн драмов», - уточнил Сергей Нерсесян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]