На реконструкцию Ереванского метрополитена будет выделено 6,6 млрд драмов

Для второй программы реконструкции Ереванского метрополитена проектом бюджета на 2022 год предусмотрено 6,6 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год сообщил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсесян.

«На ремонт инфраструктур и эскалаторов метрополитена будет выделено 500 млн драмов», - уточнил Сергей Нерсесян.