Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем Конституционного суда Грузии

5 ноября спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой, находящуюся с официальным визитом в Армении.

«На встрече был отмечен высокий уровень армяно-грузинских многополярных отношений и сотрудничества. Разговор касался существующего партнерства между двумя ветвями власти обеих стран и его расширения. Председатель НС РА отметил, что межпарламентские отношения с Грузией чрезвычайно важны с точки зрения общих рабочих повесток с дружественной страной. Ален Симонян подчеркнул, что углубление сотрудничества с Грузией во всех сферах исходит из братских, добрососедских интересов», - сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью НС РА.

Председатель Конституционного суда Грузии, оценивая визит в Армению, подчеркнул, что образцовое сотрудничество законодательных органов двух стран является важным показателем. По его словам, в заседаниях Конституционного суда Грузии депутаты принимают участие, что во многом способствует совершенствованию законодательной практики.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией программ, имеющих прочную партнерскую базу.