Во Вьетнаме от коронавируса по ошибке вакцинировали 18 младенцев

Медики в столице Вьетнама Ханое по ошибке сделали 18 детям в возрасте двух-шести месяцев прививку от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание Vietnam News.

По данным органов здравоохранения Ханоя, инцидент произошел ранее на этой неделе в одном из районов города. После того как об ошибочной вакцинации узнал департамент здравоохранения столицы, детей перевели в больницу на обследование и для прохождения лечения.

По словам специалистов Национальной детской больницы в Ханое, состояние вакцинированных младенцев стабильное. Тем не менее, у некоторые из них после прививки повысилась температура, а в месте укола появилось покраснение и припухлость, хотя это обычные последствия вакцинации, отмечает издание.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг вечером в четверг посетил больницу и навестил детей. Он призвал усилить надзор для предотвращения подобных случаев в будущем, и строго наказать виновных в проведении ошибочной вакцинации.

В свою очередь, министерство здравоохранения Вьетнама попросило столичный депздрав изучить причины, приведшие к ошибке, и определить тех, кто несет ответственность за произошедшее.

Разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом в третьей фазе клинических испытаний. Применение вакцины одобрено в десятках стран, некоторые государства разрешили использование препарата для вакцинации детей и подростков.

В ноябре медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет.