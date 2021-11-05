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Молодые дзюдоисты Армении примут участие в чемпионате Европы

Молодые дзюдоисты Армении примут участие в чемпионате Европы

Молодежная сборная Армении по дзюдо 5-6 ноября в Будапеште примет участие в чемпионате Европы до 23 лет.

Как передает «Арменпресс», на молодежном чемпионате Европы спортивную честь Армении будут защищать Юрий Исраелян (60 кг), Степа Дарбинян (66 кг), Арсен Аветисян (73 кг) и Борис Шатверян (81 кг).

Команда под руководством главного тренера сборной Ованнеса Давтяна 2 ноября отправилась на чемпионат Европы.


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