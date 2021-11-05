Премьер-министр Армении принял председателя Конституционного суда Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Конституционного суда Грузии Мераба Тураву и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Приветствуя председателя КС Грузии и делегации, премьер-министр отметил: «Рад отметить, что в отношениях между Арменией и Грузией наблюдается новая динамика. Об этом свидетельствуют активные визиты делегаций обеих стран, представляющих разные сферы, тесные контакты, на этот раз в области конституционного правосудия». Никол Пашинян придал важность развитию сотрудничества и обмену опытом между Конституционными судами двух стран с учетом общности систем управления.

Поблагодарив премьер-министра РА за теплый прием, Мераб Турава отметил, что это его первый зарубежный визит после избрания председателем Конституционного суда Грузии, и это доказательство того, насколько развиты многогранные отношения Грузии с Арменией. Обсуждения с армянскими партнерами он оценил как «эффективное сотрудничество» и подчеркнул, что прежняя динамика армяно-грузинских отношений является хорошей основой для укрепления правовых связей между конституционными судами двух стран.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся парламентского управления и его демократического значения. Они обменялись мнениями об особенностях процесса внедрения парламентской системы правления в Армении и Грузии. Председатель Конституционного суда Грузии отметил, что в Грузии вклад Никола Пашиняна в демократическое развитие Армении считают воодушевляющим.