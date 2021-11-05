Ансамбль «Тагаран» и виолончелист Севак Аванесян свой концерт посвятят героям 44- дневной войны

Ансамбль старинной музыки «Тагаран» (художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель культуры РА Седрак Ерканян) и виолончелист Севак Аванесян, приехавший в Армению из Бельгии, дадут концерт, посвященный героям 44-дневной Арцахской войны.

Как передает «Арменпресс», концерт под названием «44» состоится 9 ноября в Доме камерной музыки имени Комитаса.

На нем впервые прозвучит произведение «Голос памяти» композитора Ваче Шарафяна, написанное именно для Севака Аванесяна и ансамбля «Тагаран». Состоится его мировая премьера. Также будет исполнено произведение Шарафяна «Армения» с участием Государственного камерного хора «Овер», и 2 части его сюиты для виолончели и оркестра.

Прозвучат и концерт Бокерини № 7 и «Танец Сасуна» (в обработке Мартина Улиханяна).