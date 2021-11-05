Между Ереваном и Тюменью с 20 ноября установится прямое авиасообщение

Прямой рейс Тюмень-Ереван начнет действовать с 20 ноября текущего года, после чего регулярные рейсы Тюмень-Ереван-Тюмень будут выполняться раз в неделю. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Utair».

Сообщив об этом министру экономики Ваану Керобяну, президент Союза армян Тюменской области Абраам Овеян выразил надежду, что регулярные рейсы укрепят культурные и духовные связи армянской общины Тюмени с исторической родиной, будут стимулировать развитие бизнеса и туризма. «Он выразил готовность использовать весь потенциал Союза армян Тюменской области и армянской общины численностью почти в 25 000 человек, чтобы достичь активизации экономического и культурного сотрудничества этого региона с Арменией», - сообщили в Минэкономики.

Ваан Керобян поблагодарил Абраама Овеяна за его усилия в организации регулярного прямого рейса Тюмень-Ереван-Тюмень и готовность к дальнейшему сотрудничеству, отметив, что участие диаспоры в развитии экономики Армении очень важно. Он добавил, что рассчитывает на активное сотрудничество. И в свою очередь заверил, что министерство воспользуется предоставленной возможностью для вывода торгово-экономических отношений с Тюменской областью на новый уровень.