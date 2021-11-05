В Армении планируется минимальную зарплату повысить до 85 000 драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по обсуждению проекта госбюджета на 2022 год заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении Рубен Саркисян

«До 2026 года планируется повысить минимальную зарплату до 85 000 драмов», - сказал замминистра.

По его словам, в 2023 году будут предприняты первые шаги, сейчас они обсуждаются с коллегами из Минфина Армении.

В настоящее время минимальная месячная зарплата в Армении составляет 68 000 драмов.