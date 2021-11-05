В Армении за день подтверждено 1 835 случаев заражения COVID-19, скончались 50 человек

По состоянию на 11:00 5 ноября в Армении всего подтверждено 316 839 случаев заражения COVID-19, 276 865 из которых вылечились. Всего по причине Covid-19 - 6 582 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 157 442 тестирований.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 12 533 теста. Подтверждено 1 835 новых случаев заражения COVID-19. Есть 50 летальных исходов.

Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 323.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 32 069 пациентов.