В госдепе отметили, что США довольны ходом диалога с РФ по стратегической стабильности

Администрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности и надеется, что сможет в будущем запустить аналогичный процесс с Китаем, как передает Арменпресс, об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы проводим с Россией диалог по стратегической стабильности. Он конструктивен и полезен", - сказал он на брифинге в четверг.

Прайс также выразил надежду, что США смогут начать такой диалог с Китаем.

Договоренность о диалоге по вопросам стратегической стабильности была достигнута на женевской встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 16 июля. С тех пор прошло два раунда совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями.