Армения, в отличие от Турции и Азербайджана, приглашена на саммит демократии в США: Politiko

Турция и Азербайджан на саммит демократии, который должен пройти в США, не приглашены. Армения в списке приглашенных стран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет, представляя публикацию «Politico» о списке приглашенных гостей.

«Это резкий, но не неожиданный упрек нефтяной монархии Азербайджана и неоосманской диктатуре Турции», - заявил Армянский национальный комитет.

9-10 декабря 2021 года президент США Джо Байден проведет первый из двух саммитов по вопросам демократии, на который соберутся лидеры правительств, НПО и частного сектора, чтобы утвердить повестку вопросов демократии и совместной работы над решением проблем, угрожающих демократии.