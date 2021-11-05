«Рома» сыграла вничью с «Будё-Глимт», Генрих Мхитарян участвовал только в первом тайме

В играх Конференц-лиги итальянский футбольный клуб «Рома» принимал норвежский клуб «Будё-Глимт».

Как сообщает «Арменпресс», в матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе в Риме, «Рома» отправила в ворота соперника два мяча, и получила в свои тоже два. Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но во втором тайме был заменен.

После этого тура «Рома» имеет 7 очков и занимает второе место в своей подгруппе. Лидер - «Будё-Глимт».