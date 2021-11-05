Европейские индексы - 04-11-21
МОСКВА, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.44% и составил 16029.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.53% и составил 6987.79 пункта, британский FTSE вырос на 0.43% и составил 7279.91 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1826.65 пункта.
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