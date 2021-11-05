Цены на цветные металлы - 04-11-21

ЛОНДОН, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.13% и составила 2666.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.21% и составила 9570.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.50% и составила 2378.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.27% и составила 19450.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 37100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.78% и составила 3301.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.34% и составила 58500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.