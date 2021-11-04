В Ереване состоялась конференция послов США на Южном Кавказе и представителей Госдепа

Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон, посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан и посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, а также старший советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шофер и заместитель помощника администратора USAID Александр Соколовски приняли участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе, проходившей в посольстве США в Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства.

«В прошлом году из-за COVID-19 мы не смогли провести эту конференцию, но рады восстановить эту давнюю традицию встреч с нашими партнерами в регионе и Вашингтоном для обмена идеями, мнениями и информацией.

До COVID-19 подобные конференции проводились в посольстве США в Тбилиси и Баку в 2019-2018 годах соответственно.

Накануне тридцатой годовщины установления дипломатических отношений с Арменией, Грузией и Азербайджаном мы подчеркиваем нашу приверженность укреплению нашего партнерства, поддержке построения более безопасного, стабильного и процветающего будущего для народов региона», - говорится в сообщении посольства.