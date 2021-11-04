Давид Чалоян вышел в финал Чемпионата мира по боксу

Член сборной Армении по боксу Давид Чалоян вышел в финал Чемпионата мира. Как сообщает Арменпресс, в полуфинале проходящего в Сербии чемпионата мира Чалоян встретился с представителем Азербайджана и одержал победу со счетом 5:0. Спустя 12 лет Армения снова участвует в финале чемпионата мира.

Финал состоится 5 ноября. В супертяжелой весовой категории у Армении впервые появится призер чемпионата мира.

Позже в полуфинале выступит бронзовый призер Олимпийских игр Ованес Бачков.