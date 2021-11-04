Министр юстиции Армении провел встречу с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ

Министр юстиции Армении Карен Андреасян провел встречу с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Кимо Кильюненом и Борианной Аберг.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, министр поблагодарил за принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы 27 сентября 2021 года резолюцию о гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта, проинформировал содокладчиков о зафиксированных международными организациями случаях пыток и жестокого обращения с армянскими пленными, удерживаемыми в Азербайджан. В частности, группе мониторинга была представлена фактическая информация, подтвержденная предварительным расследованием и показаниями выживших после пыток вооруженными силами Азербайджана армянских военнопленных, пыток мирных жителей, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, внесудебных казней и другие грубые нарушения международного гуманитарного права.

В числе других вопросов на встрече были затронуты реформы, проводимые в сфере юстиции - укрепление независимости судебной власти, проверка добропорядочности судей, улучшение сферы свободы слова, процесс конституционных реформ, совершенствование механизмов сдерживания и противовесов между тремя ветвями власти.