Члены фракции «Честь имею» встретились с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ 

Глава парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян и секретарь фракции Айк Мамиджанян встретились с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Кимо Кильюненом и Борианной Аберг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Артур Ванецян поговорил о развязанной Азербайджаном 44-дневной войне и ее последствиях. Глава фракции обратил внимание на то, что Турция также принимала активное участие в войне. Артур Ванецян счел актуальным вопрос о немедленном возвращении удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, что закреплено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. В этом контексте была подчеркнута важность поддержка всех международных партнеров, чтобы заставить Азербайджан вернуть пленных.

Коснувшись вопросов безопасности, парламентарии выразили обеспокоенность притязаниями Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, угрозами применения силы, антиармянской пропагандой, что не способствует установлению мира в регионе.

Депутаты выразили свою позицию по процессам, происходящим во внутриполитической жизни страны после внеочередных парламентских выборов. Было отмечено, что два оппозиционных депутата находятся в тюрьме, а в отношении значительного числа депутатов от двух оппозиционных фракций Национального Собрания возбуждены уголовные дела. По словам Артура Ванецяна, власти уголовными делами пытаются заставить политических оппонентов замолчать, а также ограничить свободное передвижение этих депутатов, то есть воспрепятствовать их выезду в командировки в связи с их парламентской деятельностью.

По просьбе гостей Артур Ванецян и Айк Мамиджанян затронули вопросы, связанные с избирательной реформой в нашей стране, судебной системой, независимостью СМИ и ограничениями свободы слова.