Армения намерена экспортировать произведенную в Армении вакцину “Спутник Лайт”

В министерстве экономики обсуждается вопрос экспорта вакцины “Спутник Лайт”, произведенной в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

“В результате тесного сотрудничества с министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российским фондом прямых инвестиций у нас уже есть окончательно утвержденная вакцина “Спутник Лайт”, произведенная в Армении. Мы обсуждаем финансовые условия экспорта этой вакцины и ее использования в Армении”, - сказал Керобян.

Еще в сентябре 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с министерством экономики Республики Армения и ведущей армянской фармацевтической компанией “Ликвор” объявили о производстве первых партий российской однокомпонентной вакцины “Спутник Лайт”.