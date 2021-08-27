Предстоящие на 5 ноября мероприятия
17:34, Ноябрь 04, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:40 В Ереване состоялась конференция послов США на Южном Кавказе и представителей Госдепа
- 19:23 Давид Чалоян вышел в финал Чемпионата мира по боксу
- 19:23 Министр юстиции Армении провел встречу с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ
- 18:29 Члены фракции «Честь имею» встретились с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ
- 17:48 Армения намерена экспортировать произведенную в Армении вакцину “Спутник Лайт”
- 17:40 В Глазго начался протест экоактивистов
- 17:39 Рафаэль Назарян опубликовал список игроков, приглашенных в сборную Армении до 21 года
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-11-21
- 17:34 Предстоящие на 5 ноября мероприятия
- 17:32 Азиатские индексы - 04-11-21
- 17:14 Черноморский флот начал слежение за американским кораблем Mount Whitney
- 16:42 Ваагн Хачатрян и посол Франции в Армении обсудили направления сотрудничества в сфере высоких технологий
- 16:42 Британия стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира от COVID-19
- 16:28 В афганской провинции Логар прогремел взрыв
- 16:13 Ален Симонян принял содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении
- 16:11 Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
- 15:55 Мировые цены на продовольствие достигли пикового показателя с июля 2011 года
- 15:53 Судьи Конституционных судов Армении и Грузии провели рабочие обсуждения в расширенном составе
- 15:52 Члены фракции «Гражданский договор» встретились с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении
- 15:36 Армяно-российские союзнические отношения активизировались: заместитель министра иностранных дел
- 15:26 Азербайджан нарушил право армянских пленных на жизнь: ЕСПЧ огласил решение
- 15:07 Члены фракции «Айастан» приняли содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении
- 14:52 Блинкен обсудил с главой МИД Австралии сотрудничество в рамках AUKUS
- 14:44 МИД Армении работает над началом диалога по либерализации визового режима Армения-ЕС
- 14:42 Авиакомпания «Azimuth Airlines» начала осуществлять прямые рейсы из Астрахани в Ереван
12:36, 30.10.2021
Просмотрели 1392 раз Армения становится направлением гастрономического и винного туризма. Forbes
19:13, 28.10.2021
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11:17, 29.10.2021
Просмотрели 1242 раз На армянском рынке новая авиакомпания: «Flyone Armenia» получила сертификат эксплуатанта воздушного судна
18:04, 29.10.2021
Просмотрели 1176 раз Премьер-министр Пашинян принял новоизбранного Католикоса-Патриарха Католической армянской церкви Дома Киликийского
13:30, 29.10.2021
Просмотрели 1161 раз Председатель Национального собрания Армении принял Армянского Католического Патриарха Дома Киликийского