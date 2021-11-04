Британия стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира от COVID-19

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира - препарата от коронавируса производства американской компании Merck. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг британским Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Как отмечает британский медицинский регулятор, препарат "безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания".

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал сегодняшний день "историческим для страны". "Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19", - сказал он.