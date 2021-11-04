Ваагн Хачатрян и посол Франции в Армении обсудили направления сотрудничества в сфере высоких технологий

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян 3 ноября принял чрезвычайного и полномочного посла Французской республики в Армении Анн Луйо.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении, отметив, что Ваагн Хачатрян в беседе с послом коснулся сформировавшихся между Арменией и Францией дружественных и партнерских отношений и направлений и возможностей дальнейшего сотрудничества.

Министр отметил, что в основе деятельности правительства РА лежит видение развитой технологической Армении, в направлении чего и работает министерство.

По словам Ваагна Хачатряна, в сфере высоких технологий Франция играет первостепенную роль в мире, и внедрение и применение в Армении французского опыта новых технологий, производства, переподготовки специалистов может иметь важное значение для нашей страны.

Анн Луйо поблагодарила за прием, отметив, что отношения между Арменией и Францией особенные, посольство готово предпринять необходимые шаги для углубления, продвижения и реализации более систематизированного сотрудничества во благо армянского народа и развития Армении.

Посол заметила, что развитие высоких технологий является одним из приоритетов стратегии правительства Армении, и она была бы рада, если бы Франция могла быть полезна в реализации этой стратегии. Она подчеркнул, что во время своего посещения выставки DigiTec Expo 2021 в рамках мероприятий DigiWeek2021, знакомясь с армянскими стартапами и отраслевыми компаниями, она отметила, что в Армении есть большой потенциал, который, следует раскрыть, в частности, и Франции.

В ходе встречи были затронуты также сроки перевозки в Ереван супер-компьютера, подаренного Францией Армении. Министр представил программу «Инженерный город» и работы, осуществляемые в Армении для развития стартапов.

Министр представил послу государственную политику по развитию стартапов, одной из важных составляющих которой является создание национального венчурного фонда.

Стороны обсудили также ряд возможностей активизации сотрудничества, в частности, по космическим технологиям, телекоммуникациям, оцифровке, технологическому образованию и по ряду других направлений.