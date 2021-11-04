В афганской провинции Логар прогремел взрыв
По меньшей мере две человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в городе Пули-Алам провинции Логар на востоке Афганистана, как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал Tolo News.
Отмечается, что инцидент произошел в результате подрыва вложенной в трехколесное транспортное средство мины.
На данный момент ни одна из действующих в стране группировок не прокомментировала произошедшее.
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