Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки

Акция протеста у здания районной администрации в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) завершилась стычками между протестующими и полицейскими, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Главное требование протестующих – освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении 35-й день. Акция была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД).

Демонстранты хотели попасть в здание районной администрации с большими мисками "мегрельских чипсов" – нахваца. Это мегрельское название хрустящей корки, которая остается в котле после приготовления гоми (мамалыги). Полиция не разрешила активистам занести в здание "угощения", после чего между сторонами возникла словесная перепалка.

"Мы пообещали "Грузинской мечте", что они не будут чувствовать себя спокойно в Самегрело, и в Зугдиди в частности. Они всюду будут встречать очаги сопротивления. Они не впустили нас в здание губернии, чтобы мы занесли им их символ "нахваца", – сказала Цитлидзе депутат парламента Грузии от ЕНД Ани Цитлидзе.

При этом она не объяснила, почему оппозиционеры считают нахваца символом действующих властей.

По словам оппозиционного депутата, каждую ночь они будут приходить ко всем административным зданиям и не дадут покоя оппонентам.

В среду в Зугдиди прошел митинг оппозиции с требованием освободить Михаила Саакашвили. Собравшиеся также протестуют против результатов выборов в органы местного самоуправления.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 35-й день со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.