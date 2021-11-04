Ален Симонян принял содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении

4 ноября спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Кимо Киллунена и Бориану Аберг.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС, Ален Симонян отметил, что в этом году исполняется 20 лет членства Армении в Совете Европы. Он высоко оценил сотрудничество с Советом Европы, а также содействие организации процессу демократических реформ в нашей стране.

Председатель НС подчеркнул важность политической повестки демократических реформ, заявив, что наша страна и дальше будет двигаться в этом направлении.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся послевоенных реалий, демократии, прав человека и законодательных реформ в Армении.

Особое внимание было уделено эффективной реализации плана действий Армении и Совета Европы в 2019-2022 гг.

Содокладчики сообщили, что провели обсуждения со своими армянскими коллегами, обозначив некоторые приоритеты сотрудничества.

Стороны коснулись необходимости возобновления переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Обменялись мнениями о работе журналистов в Парламенте.

Они также коснулись парламентской системы правления и текущего состояния парламентского формата власть-оппозиция.