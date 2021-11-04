Судьи Конституционных судов Армении и Грузии провели рабочие обсуждения в расширенном составе

В рамках официального визита в Армению делегации во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой 4 ноября 2021 года состоялись рабочие обсуждения в расширенном составе. Как передает «Арменпресс», Конституционный суд сообщает, что в ходе обсуждения были затронуты особенности института индивидуальных исков, подаваемых в Конституционный суд Армении, а также отношения между Конституционными судами и другими судами.

Подводя итоги тематических обсуждений, председатель Конституционного суда РА Арман Диланян и председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава подчеркнули необходимость формирования аналогичных профессиональных стандартов и обмена опытом в сфере конституционного правосудия.