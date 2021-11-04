Члены фракции «Гражданский договор» встретились с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении

4 ноября руководитель фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Айк Конджорян, члены фракции Рипсиме Григорян, Сона Казарян и Арусяк Джулакян встретились с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Кимо Киллуненом и Борианой Аберг.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ НС, уточняя, что руководитель фракции Айк Конджорян особо выделил вопрос укрепления демократии в Армении, подчеркнув, что укрепление демократических институтов является одним из важнейших приоритетов политического большинства.

Депутаты коснулись избирательной реформы, совершенствования политической системы, а также создания независимой судебной системы.