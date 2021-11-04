Авиакомпания «Azimuth Airlines» начала осуществлять прямые рейсы из Астрахани в Ереван

Авиакомпания «Азимут Airlines» открыла регулярные прямые рейсы из Астрахани в Ереван.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение «Российской авиации», рейсы Астрахань-Ереван-Астрахань будут выполняться раз в неделю, каждый вторник.

Расписание и билеты доступны на официальном сайте авиакомпании «Азимут Airlines».