Авиакомпания «Azimuth Airlines» начала осуществлять прямые рейсы из Астрахани в Ереван
Авиакомпания «Азимут Airlines» открыла регулярные прямые рейсы из Астрахани в Ереван.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение «Российской авиации», рейсы Астрахань-Ереван-Астрахань будут выполняться раз в неделю, каждый вторник.
Расписание и билеты доступны на официальном сайте авиакомпании «Азимут Airlines».
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