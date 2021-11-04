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Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 36

Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 36

Число погибших в результате обрушения 1 ноября строившегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе увеличилось до 36. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

"На данный момент 36 человек - 33 мужчины и три женщины - извлечены из-под завалов, есть также девять выживших", - сказал AFP представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям. Ранее южноафриканский телеканал eNCA сообщал о 22 погибших.

Накануне губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу заявил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и приказал провести расследование.


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