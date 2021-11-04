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Назначен новый французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ

Назначен новый французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ

Брайс Рокфейл назначен новым французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает «Арменпресс», постановление от 3 ноября 2021 года, которым Брис Рокфейл назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ, опубликовано на официальном сайте правительства Франции legifrance.gouv.fr/ . Он заменит Стефана Висконти, который был сопредседателем Минской группы ОБСЕ со стороны Франции с 2016 года.

До этого Брис Рокфейл с дипломатической миссией был в Панаме, Узбекистане. Он также был политическим советником посольств Франции в России и Турции.


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