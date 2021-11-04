В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II

В Египте найдена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ARTnews.

Чиновник также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.

Гробницу обнаружили археологи Каирского университета в ходе раскопок в Саккаре, некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.

На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провал:ился.

Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.

Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550—1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.