В Арцахе подтверждено 88 новых случаев заражения COVID-19

3 ноября в Арцахе проведено 207 тестов, подтверждено 88 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время 144 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи состояние 20 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 74 - как тяжелое, среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

Зарегистрировано 2 летальных исхода. Скончались 63-летняя женщина, у которой была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, сахарный диабет 2 типа и прогрессирующая полиорганная недостаточность и 81-летний мужчина с диагнозом двусторонней полисегментарной пневмонии, глобальной ишемии головного мозга и гипоксической болезни мозга.