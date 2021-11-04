Премьер Японии решил совмещать сразу две должности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного курса после того, как его партия получила поддержку избирателей на состоявшихся в минувшие выходные выборах в нижнюю палату парламента, а также до утверждения следующего состава правительства лично возглавит МИД страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ровно месяц назад в Японии было сформировано правительство под руководством Кисиды.

"Мы получили поддержку общества на общих выборах. Я хотел бы без промедлений приступить бы к реализации озвученного политического курса", - цитирует агентство слова Кисиды.

Премьер также коснулся темы назначения Тосимицу Мотэги, исполнявшего обязанности главы МИД страны, на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.

"Глава МИД Мотэги в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании сегодня покинет свой пост. Если это произойдет, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров", - отметил Кисида.

Как ожидается, особая сессия парламента будет созвана на 10 октября. Новый парламент должен будет выбрать премьер-министра страны, что в данном случае становится лишь формальностью, так как у партии, которую представляет Кисида, более половины депутатских голосов.

Также премьер-министр Кисида сформирует свое второе правительство. Пока неизвестно, будут ли перестановки или обновления в его составе.