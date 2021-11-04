Усилия Армении направлены на достижение возобновления мирного процесса по арцахскому конфликту
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян придает важность возобновлению мирного процесса по арцахскому конфликту.
Как передает «Арменпресс», об этом Ваге Геворгян сказал журналистам в Парламенте.
«Необходимо возобновить мирный процесс урегулирования арцахского конфликта. И наши усилия в первую очередь направлены на достижение этой цели. Все остальные вопросы, включая статус Арцаха, будут обсуждаться в рамках мирного процесса. Именно поэтому, на данном этапе нам необходимо возобновление мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - сказал Ваге Геворгян.
Говоря о том, какие карты будут выгодны Армении, замминистра посчитал этот вопрос преждевременным, добавив, что до обсуждения этого вопроса необходимо провести переговоры по делимитации. Пока переговоры по делимитации не ведутся, и еще рано говорить о том, какими картами и документами мы будем руководствоваться. Когда будут переговоры, мы обратимся к этим вопросам», - заключил Ваге Геворгян.
Он отметил, что общие подходы формируются во время внутренних обсуждений, но, когда переговоров нет, говорить об инструментарии пока рано.
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