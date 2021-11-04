В Парламенте Великобритании обсудят законопроект о признании Геноцида армян

9 ноября в Палате общин Парламента Британии в первом чтении будет обсуждаться законопроект о признании Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Великобритании. Законопроект был внесен депутатом Тимом Лоутоном.

«Когда проект пройдет эту стадию, Великобритания сделает еще один шаг, приближающий ее к официальному признанию Геноцида армян. Безнаказанное преступление является поощряемым преступлением», - заявил Армянский национальный комитет.

Геноцид армян в Османской империи в 1915 году, был величайшим преступлением начала 20 века. Факт Геноцида армян, совершенного правительством Османской империи, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Существует целый ряд документов, описывающих массовые убийства армянского населения в Османской империи в 1915 - 1923 гг., как заранее спланированные и последовательно совершаемые акты геноцида.