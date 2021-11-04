Замминистра ИД считает, что пока рано заявлять о позиции Армении по формату «3+3»

По словам заместителя министра иностранных дел Армении Ваге Геворгяна, наиболее важным общим подходом внешней политики Республики Армения является то, что не все региональные организации должны копировать уже действующие органы и форматы.

«Для нас приоритетно не иметь копии сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Все эти предложения рассматриваются. Пока рано говорить о каком-либо прогрессе или каком-либо решении», - сказал Геворгян на совместном заседании постоянных комиссий НС во время обсуждения проекта бюджета на 2022 год, отвечая на вопрос депутата от фракции «Айастан» Анны Григорян, какова позиция Армении по формату «3+3».

По словам замминистра, в последнее время в международной политике идут процессы «регионализации», и параллельно с глобальными игроками появляются и другие сильные региональные игроки.

«Если представить это образно, то определенные трехмерные измерения создаются с участием глобальных игроков, региональных игроков. С этой точки зрения есть несколько предложений по региональному сотрудничеству, «3+3» - одно из них. Нам нужно занять единую позицию в отношении всех предложений, без хорошего или плохого отношения к любому предложению. С этой точки зрения приоритетом для нас является защита национальных интересов Армении, расчет опасностей и рисков», - заключил Ваге Геворгян.