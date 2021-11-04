Армяне Арцаха не могут жить под азербайджанским контролем: заместитель министра иностранных дел

То, что произошло во время как первой, так и второй арцахской войн, доказало, что армяне Арцаха не могут жить под контролем Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян заявил при обсуждении проекта бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС.

Армен Рустамян из фракции «Айастан» отметил, что существует принцип «признание во имя спасения». «Я специально не говорю «отделение во имя спасения», я говорю «признание во имя спасения», чтобы это не противоречило праву на самоопределение», - сказал депутат и спросил, обсуждается ли такая резолюция.

Замминистра ответил: «То, что произошло во время как первой, так и второй Арцахской войн, ясно показывает, что армяне Арцаха не могут жить под контролем Азербайджана. Так как, он на самом деле проводит политику уничтожения. Лучшим доказательством этого на сегодняшний день является полное отсутствие армян на территориях, находящихся под контролем Азербайджана».

Ваге Геворгян отметил, что изложенный депутатом принцип подтверждается этим фактом. «И я думаю, что этот подход, согласно которому армянам Арцаха под контролем Азербайджана грозит уничтожение, мы выдвигаем как верный, надежный, заслуживающий доверия тезис и при дискурсах, и на переговорах», - заверил он.