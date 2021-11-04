В Армении за день подтверждено 2 330 случаев заражения Covid-19: скончался 41 человек

По состоянию на 11:00 4 ноября в Армении всего подтверждено 315 004 случая заражения COVID-19, 274 878 из которых вылечились. Всего по причине Covid-19 - 6 532 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 32 277 пациентов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 12 188 тестов. Подтверждено 2 330 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 270 заболевших, есть 41 летальный исход.

Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 317.

Всего проведено 2 миллиона 145 909 тестирований.