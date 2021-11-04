Замминистра ИД Армении считает важным урегулирование карабахского конфликта в рамках мандата МГ ОБСЕ

По словам заместителя министра иностранных дел Ваге Геворгяна, в ближайшее время состоятся встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, будут созданы условия для полного возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху.

Как передает «Арменпресс», об этом Ваге Геворгян сообщил при обсуждении проекта бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС, отвечая на вопрос депутата от фракции «Айастан» Анны Григорян, какие шаги были предприняты для активизации работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и каковы результаты.

«Думаю, самым большим результатом стала личная встреча министра иностранных дел Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ 23-24 сентября в Нью-Йорке, за которой последовала встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По итогам встречи сопредседатели выступили с заявлением, в котором подтвердили свою приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Я считаю, что на данном этапе это очень важное достижение. Мы продолжим наши усилия в этом направлении. Думаю, что в ближайшее время состоятся и новые встречи. Будут созданы условия для полного возобновления мирного процесса», - сказал Ваге Геворгян.