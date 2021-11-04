Деблокада не может быть за счет безопасности и суверенитета Армении: заместитель министра иностранных дел Армении

Процесс разблокировки региона не может происходить за счет безопасности, суверенитета и жизненных интересов Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян.

Одно из приоритетных направлений внешней политики Армении - установление мира и стабильности в регионе.

«Деблокада региона также является основой для создания атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования в регионе. С этой точки зрения важна реализация положений трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. Эффективная реализация процесса разблокировки в регионе возможна только в том случае, если все участники проявят конструктивную позицию и предпримут практические шаги. В то же время следует подчеркнуть, что этот процесс не может происходить в ущерб безопасности, суверенитету и жизненно важным интересам Армении», - сказал замминистра.

Содействие реформам, экономическому и инфраструктурному развития Армении остается одной из приоритетных задач армянской дипломатии, тесно связанной со всеобъемлющей безопасностью. По словам Ваге Геворгяна, работа в этом контексте в основном направлена на развитие двусторонних экономических отношений, реализацию инфраструктурных программ взаимосвязанности, продвижение экспорта, создание соответствующих площадок для торгово-экономического сотрудничества.

Заместитель министра заверил, что Республика Армения и в дальнейшем, создавая необходимые предпосылки и условия, продолжит последовательное углубление и расширение взаимовыгодного сотрудничества со своими международными партнерами по всем направлениям, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Для разблокировки экономических и транспортных связей региона была создана трехсторонняя рабочая группа под председательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана.